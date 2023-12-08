Лидер турецкой оппозиции призвал сломить неолиберализм

В своем выступлении на немецком языке Озель подчеркнул значимость мероприятия в текущем глобальном контексте. Он заявил: "Этот конгресс SPD проходит в очень критический момент для Европы и всего мира".

Озель также отметил, что его партия, "продолжая традиции, заложенные основателем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком", недавно провела съезд, на котором обсуждались вопросы демократии и социальной справедливости. "Наша партия, борющаяся за демократию и социальную справедливость в течение полных 100 лет на пути, открытом Ататюрком, перешла к стадии перемен", — подчеркнул Озель.

Лидер CHP также выразил убеждение в том, что решение глобальных проблем должно происходить через диалог и сотрудничество, а не через насилие и войну. "Мы верим, что решение проблем и конфликтов во всем мире не через насилие и войну, а через диалог и сотрудничество", — сказал он.

Озель подчеркнул необходимость замены неолиберальной экономической модели социал-демократической системой для обеспечения основных прав и социальной защиты граждан: "Замена неолиберальной концепции, которая оставляет миллионы людей без основных прав и социальной защиты, социал-демократическим экономическим порядком является не только необходимостью, но и обязанностью".