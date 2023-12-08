Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:01

Для многих остается загадкой, как могли произойти шокирующие события 7 октября, когда нападение ХАМАС на Израиль оказалось полной неожиданностью и привело к страшным последствиям. Немалая часть вопросов обращены к органам разведки, тем более что долгие годы считалось, что израильская разведка является одной из лучших в мире. Обвинения в деле о нападении ХАМАС предъявлены главе Управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарону Халиви. Претензии серьезные и системные. Руководство АМАН исходило из того, что ХАМАС в секторе Газа готов отказаться от конфронтации с Израилем ради укрепления собственной власти, не говоря уже о масштабном террористическом нападении.

Десять лет назад израильская военная разведка перестала работать с агентурой в секторе Газа, этим занялись специалисты ШАБАК (Общей службы безопасности Израиля). Отмечено неуклонное снижения уровня подготовки аналитиков Исследовательского управления военной разведки. Многие из них плохо владеют арабским языком и не разбираются в вопросах ислама и в палестинской культуре. Персонально Аарон Халива, возглавивший АМАН в 2021 году, не стал изменять устаревшую концепцию отсутствия серьезной угрозы от ХАМАС. При этом еще в 2017 году Контрольный отдел АМАНа предоставил аналитический документ, в которой был разработан сценарий возможного массового прорыва границы террористами и захвата нескольких населенных пунктов на юге Израиля. Документ был проигнорирован. В мае 2023 года на одной из презентаций прозвучала информация о подготовке ХАМАС масштабной операции, но руководитель разведки не придал ей должного значения.