Глава израильской разведки ответит за провал наш обзор
Для многих остается загадкой, как могли произойти шокирующие события 7 октября, когда нападение ХАМАС на Израиль оказалось полной неожиданностью и привело к страшным последствиям. Немалая часть вопросов обращены к органам разведки, тем более что долгие годы считалось, что израильская разведка является одной из лучших в мире.
Обвинения в деле о нападении ХАМАС предъявлены главе Управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарону Халиви. Претензии серьезные и системные.
Руководство АМАН исходило из того, что ХАМАС в секторе Газа готов отказаться от конфронтации с Израилем ради укрепления собственной власти, не говоря уже о масштабном террористическом нападении.
Десять лет назад израильская военная разведка перестала работать с агентурой в секторе Газа, этим занялись специалисты ШАБАК (Общей службы безопасности Израиля).
Отмечено неуклонное снижения уровня подготовки аналитиков Исследовательского управления военной разведки. Многие из них плохо владеют арабским языком и не разбираются в вопросах ислама и в палестинской культуре.
Персонально Аарон Халива, возглавивший АМАН в 2021 году, не стал изменять устаревшую концепцию отсутствия серьезной угрозы от ХАМАС. При этом еще в 2017 году Контрольный отдел АМАНа предоставил аналитический документ, в которой был разработан сценарий возможного массового прорыва границы террористами и захвата нескольких населенных пунктов на юге Израиля. Документ был проигнорирован. В мае 2023 года на одной из презентаций прозвучала информация о подготовке ХАМАС масштабной операции, но руководитель разведки не придал ей должного значения.
Отдельным пунктом идет поведение руководителя военной разведки непосредственно перед нападением террористов. Он находился в отпуске в Эйлате, на Красном море, и когда ему сообщили о подозрительной активности на границе с сектором Газа, Халива поручил разобраться во всем офицера среднего звена, опять-таки не усмотрев большой опасности в происходящем.
Очевидно, ответственность за произошедшее лежит не только на одном из руководителей разведки, а на всем разведывательном сообществе, включая и союзные Израилю страны. Они тоже удивительным образом оказались не в курсе планов ХАМАС, хотя в операции были задействованы сотни людей. Политическую ответственность понесет и Беньямин Нетаньяху, на этот счет существует общий консенсус. Важно, однако, определить не только и не столько меру ответственности отдельных людей и государственных структур, а на организационном уровне устранить моменты, воспрепятствовавшие своевременному выявлению угрозы и ее точной оценке национальной безопасности.