В Азербайджане внесены надбавки в должностные оклады учителей. Об этом сообщили в Агентстве по дошкольному и общему образованию.

В ноябре 2023 года учителям в Азербайджане были выплачены дополнительные средства к их зарплатам.

К зарплате 5 246 учителей, успешно завершивших процесс сертификации в 2023 году, была внесена надбавка в 35%. Кроме того, 17 914 учителей получили дополнительные 10% к своей заработной плате.