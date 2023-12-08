Египет готовится к возможному переселению палестинцев несмотря на официальную позицию. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar.

Вопреки официальной позиции Каира об отказе от переселения жителей сектора Газа на Синайский полуостров, египетские власти начали подготовку к потенциальному массовому перемещению сотен тысяч палестинцев в начале 2024 года.

Согласно сообщению, Египет стремится избежать несения единоличной ответственности за этот процесс и рассматривает возможность размещения палестинцев в различных странах. Тем, кому будет разрешено официально покинуть КПП "Рафах", предоставят возможность уехать за границу для учебы или миграции с предварительным одобрением и выдачей виз.

Параллельно Египет планирует запросить значительную экономическую поддержку не только от стран Европы и США, но и от государств Персидского залива для осуществления этого плана.