Хуситы не пустят корабли в Израиль

"Вооруженные силы Йемена заявляют, что они будут препятствовать проходу кораблей, направляющихся в сионистское образование, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат. Если сектор Газа не получит необходимое ему продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью для наших вооруженных сил", — заявил представитель мятежного движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

При этом он подчеркнул, что хуситы не представляют угрозы для судоходства в Красном и Аравийском морях, если находящиеся в этом районе корабли не связаны с Израилем.