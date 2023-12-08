Села Старомайорское и Урожайное, расположенные на западе Донецкой области рядом с границей Запорожской области, были вновь заняты российскими войсками. Эти населенные пункты были освобождены украинскими военными летом в ходе интенсивных боев в рамках контрнаступления. Военный эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщает, что российская армия снова оккупировала данные села.

"По кадрам с украинского дрона подтверждается информация о повторном взятии Старомайорского и Урожайного, которые были освобождены в ходе украинского контрнаступления в конце июля и середине августа 2023 года. Кадры демонстрируют, как российские войска передвигаются по центральным улицам и подвергаются атаке с севера," - отмечает Рёпке.