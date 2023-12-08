Убийство учителя во Франции: осуждены шесть подростков

Шесть школьников признаны виновными в соучастии в убийстве французского учителя Самюэля Пати, совершенном три года назад. Еще один процесс намечен на конец 2024 года, сообщает DW.

Спустя более трех лет после убийства учителя Самюэля Пати под Парижем суд по делам несовершеннолетних во французской столице в пятницу, 8 декабря, признал шесть школьников виновными в соучастии в этом преступлении. Пять учеников, которым на тот момент было 14-15 лет и которые помогли убийце выследить учителя, осуждены по обвинению в преступном сговоре при подготовке серьезного насильственного преступления. Четыре из них приговорены к условному лишению свободы на сроки от 14 до 18 месяцев. Еще один подсудимый приговорен к двум годам заключения, из них к 18 месяцам - условно. Оставшиеся полгода суд обязал его носить на ноге электронный браслет слежения.

Девочка, которой в момент совершения преступления было 13 лет и лживое утверждение которой спровоцировало клеветническую кампанию против учителя, приговорена за клевету к 18 месяцам лишения свободы условно. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

Еще один судебный процесс в отношении восьми взрослых обвиняемых, которых подозревают в участии в клеветнической кампании, запланирован на конец 2024 года. Некоторые из них, по данным прокуратуры, непосредственно участвовали в подготовке преступления.

Среди фигурантов этого дела - отец девочки, разместивший в соцсетях видеоролики с призывами к действиям против учителя. Кроме того, в число обвиняемых входят двое друзей предполагаемого убийцы, знавшие о его планах и сопровождавшие его при покупке оружия. Один из них, по информации следствия, привез преступника к месту нападения.

Напомним, 47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати напал с криками "Аллах Акбар!" молодой выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, вооруженный кухонным ножом, и обезглавил преподавателя. Позже Анзоров был застрелен полицией.