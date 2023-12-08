Фидан обсудил Азербайджан и Армению с Блинкеном

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном процесс нормализации и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, передает Anadolu.

«Заявили американской стороне, что Турция поддерживает мирное соглашение между двумя странами и делает все возможное, чтобы документ был подписан. В США придерживаются той же позиции. Убеждены, что нормализация в регионе в интересах самого же региона», — сказал глава турецкой дипломатии.