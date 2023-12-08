Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил Общественному телевидению о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном к концу декабря, передают армянские СМИ.

По его словам, в последнем ответе Еревана на предложения Баку по мирному договору были найдены решения по ряду вопросов, пока еще не согласованных сторонами.

Григорян подчеркнул, что если будут приняты три основных принципа урегулирования отношений, предложенных Арменией, это позволит согласовать более 70% текста мирного договора.

«В случае встречи министров иностранных дел, а затем и лидеров стран в кратчайшие сроки, можно в течение месяца завершить подготовку и, при наличии политической воли, подписать мирный договор», — заявил он.