На партийной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) руководство партии критически оценило предшествующую политику в отношении России и признало ошибки в оценке действий президента Путина, сообщает n-tv.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль отметил, что было "ошибкой не дистанцироваться от путинской системы раньше". Председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених признал, что "полностью недооценил" имперское мышление Путина, критикуя российскую политику социал-демократов до войны в Украине.

Клингбайль подчеркнул важность организации системы безопасности против России и заявил о твердой поддержке Германией Украины. Мютцених выступил против попыток дискредитировать многолетнюю политику разрядки, проводимую СДПГ, и подчеркнул значение дипломатии для прекращения конфликтов.

По мнению руководства СДПГ, ошибка заключалась в предположении, что экономические связи способствуют демократизации России. Это привело к односторонней энергетической зависимости Германии от России. В проекте решения партийной конференции говорится, что "пока Россия преследует свою империалистическую цель, нормализация отношений с ней невозможна".

Партия также подчеркивает важность суверенной Европы в ответ на меняющиеся времена и необходимость преодоления фрагментации в оборонной политике ЕС и отраслях вооружений. СДПГ высказывается за скорейшее принятие Украины, Молдовы и Грузии в ЕС и отход от принципа единодушия во внешней политике.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности Германии к увеличению поддержки Украины, а министр обороны отверг обвинения в недостаточной помощи Украине в ее конфликте с Россией.