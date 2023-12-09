Британская газета Financial Times высказывает опасение относительно колебаний Запада в поддержке Украины. В материале говорится, что поддержка, ранее являвшаяся общим широким консенсусом, теперь стала предметом политических торгов на обеих сторонах Атлантики.

Эксперт Якоб Киркегаард из германского Фонда Маршалла указывает на изменение восприятия Украины на международной арене: "Украина больше не воспринимается как ключевой вопрос национальной безопасности для ЕС, НАТО или США. Иначе с Украиной не играли бы в политику. Это девальвация украинских военных усилий. Если бы вы были Владимиром Путиным, вы бы подумали, что ваша стратегия переждать Запад работает".

Украина остро нуждается в $41 млрд внешнего финансирования на следующий год, но пока гарантирована только часть этих средств. В случае нехватки финансирования, Киев может быть вынужден прибегнуть к печатанию денег, что угрожает гиперинфляцией.

Следующая неделя может стать решающей для будущего Украины, особенно в свете ожидаемого отчета МВФ о финансовом состоянии страны.

На поле боя, по мнению экспертов, следующий этап войны будет определяться способностью Украины достичь технологического превосходства над российскими силами через усиление радиоэлектронной борьбы и возможностей беспилотников.