Армения за переговоры в Вашингтоне

Армения выступает за переговоры в США. Об этом заявил глава Совбеза Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению.

«Возможны встречи глав МИД, а затем встреча лидеров стран. При наличии политической воли можно вступить в конечный этап и подписать мирный договор в течение одного месяца. Обсуждаются как двусторонние, так и многосторонние форматы переговоров, с возможностью успешного исхода. Армения положительно ответила на предложение провести переговоры в Вашингтоне», — заявил секретарь Совбеза Армении.