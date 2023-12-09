Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом президент Армении написал на своей странице в Х.

"Рад встрече с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и обсуждению мер, которые необходимо предпринять для укрепления наших исторически теплых отношений, прокладывая путь к более крепкому сотрудничеству между нашими дружественными странами. Надеюсь на тесное сотрудничество и укрепление нашего взаимодействия", — написал Хачатурян в своей публикации.

Стоит отметить, что армянский президент с 9 по 12 декабря будет находиться с рабочим визитом в Аргентинской Республике.