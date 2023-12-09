Конгресс не понадобился: США передадут Израилю снаряды

Администрация президента США Джо Байдена использовала чрезвычайное полномочие для разрешения продажи Израилю около 14 тыс. танковых снарядов без предварительного рассмотрения Конгрессом. Как передает The Guardian, об этом сообщил в субботу Пентагон.

В пятницу Государственный департамент использовал чрезвычайное положение Закона об экспортном контроле вооружений для продажи танковых боеприпасов на сумму 106,5 миллиона долларов США для немедленной поставки в Израиль, говорится в заявлении Пентагона.

Снаряды являются частью более крупной сделки, о которой впервые сообщило агентство Reuters в пятницу, что администрация Байдена просит Конгресс США одобрить. Общая стоимость пакета превышает 500 миллионов долларов и включает 45 000 снарядов для танков "Меркава" Израиля, которые регулярно используются в его наступлении в секторе Газа, в результате которого погибли тысячи мирных жителей.

Продажа будет осуществлена из армейских запасов США и включает в себя 120-миллиметровые танковые боеприпасы M830A1 MPAT и сопутствующее оборудование.

"Израиль намерен использовать усовершенствованные возможности в качестве средства сдерживания перед лицом региональных угроз, а также для укрепления защиты своей территории", — отметили в Пентагоне, добавив, что данная сделка не повлияет отрицательно на оборонную готовность США.