Поножовщина на свадьбе в Гяндже

В Гяндже на свадьбе возникла потасовка, которая переросла в поножовщину. В результате инцидента ранения получили три человека, сообщают местные СМИ.

Трое гостей, Кяпаз Алигулиев (1972 г.р.), Акиф Рустамов (1983 г.р.) и Али Мусаев (1992 г.р.) получили ножевые ранения.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов сообщил, что к месту инцидента были привлечены сотрудники 3-го отдела полиции Гянджинского ГУП, осуществлены необходимые действия.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица или лиц, совершивших преступление", — уточнил Э.Гасымов.