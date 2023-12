Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, которые уже более 60 дней находятся в плену у движения ХАМАС.

Amidst protests in Tel Aviv urging stronger government action to release the hostages, #Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu affirmed a resolute stance in a video statement. He thanked the #US for supporting Israel at the #UN Security Council and emphasized the nation's… pic.twitter.com/zTR2VMcg7b