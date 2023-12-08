Руководитель ХАМАС Яхья Синвар в начале боевых действий бежал из северной части сектора Газа, скрывшись в гуманитарном конвое, направляющемся на юг. Эту информацию сообщил общественный вещатель Кан, ссылаясь на израильского чиновника, знакомого с обстоятельствами события.

Синвар покинул Газу и направился в Хан-Юнис на юге сектора Газы, используя для этого автомобиль, который служил "гуманитарным прикрытием". Отмечается, что более точные детали о транспортном средстве пока не разглашаются.

Израильские источники указывают, что Синвар все еще находится в Хан-Юнисе, вероятно, в одном из подземных туннелей под городом.