Израиль не смирится с присутствием «Хезболлы» на границе

Говоря о ситуации на севере страны, он подчеркнул, что жители эвакуированных населенных пунктов в приграничной полосе не вернутся домой, если Израиль в отношении "Хезболлы" "не сделает то же самое", что сейчас делает против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Мы не можем больше мириться с тем, что отряды "Радван" [спецподразделения "Хезболлы"] стоят на границе. Мы не можем больше мириться с тем, что резолюция [СБ ООН] 1701 не выполняется", — заявил Ханегби, ссылаясь на принятый в 2006 году документ, запрещающий присутствие вооруженных отрядов "Хезболлы" в зоне 30 км от границы с Израилем.

Отвечая на прямой вопрос о том, развернется ли на ливано-израильской границе полномасштабная война, глава СНБ сказал: "Ситуация на севере должна быть изменена. И она будет изменена. Если "Хезболлах" согласится изменить ее путем дипломатии, очень хорошо. Но я не думаю, что они согласятся".

Ханегби подчеркнул, что, "когда придет время", Израиль предпримет действия, чтобы обеспечить безопасность северных районов страны и дать местным жителям "гарантию того, что ситуация на севере изменилась". При этом он добавил, что Израиль не заинтересован в том, чтобы вести боевые действия на двух фронтах сразу. "Мы ясно заявляем американцам, что мы не заинтересованы в войне [на севере], но у нас не будет выбора, кроме как навязать новую реальность на севере [в случае сохранения угрозы со стороны "Хезболлы"]", — указал он.