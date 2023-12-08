Лидера «Русича» все же могут выдать Украине

Центральная уголовная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении Яна Петровского, известного также как Воислав Торден, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Как сообщает Yle, заместитель генерального прокурора Юкка Раппе в ближайшее время рассмотрит вопрос о начале полномасштабного расследования.

Основанием для решения послужат документы, предоставленные украинскими властями, которые аргументируют необходимость экстрадиции Тордена в Украину и объясняют подозрения в его участии в террористических действиях на украинской территории.

По финским законам, преступления, совершенные за пределами страны, могут расследоваться в Финляндии, если это сочтено целесообразным с точки зрения правосудия.

Верховный суд Финляндии недавно принял решение об отказе в экстрадиции Петровского в Украину, ссылаясь на опасения по поводу возможного неуважительного обращения с ним в Украине, нарушающего человеческое достоинство.

СМИ Финляндии сообщили об аресте Петровского 25 августа. Петровский был включен в санкционные списки ЕС и США из-за его действий, угрожающих суверенитету и независимости Украины.