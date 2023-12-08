Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:03

За последнее время отношения Армении и Великобритании достигли пика активности. 13 ноября в Лондоне прошла церемония открытия нового здания посольства Армении с участием главы МИД Арарата Мирзояна, а сутки спустя состоялась первая встреча в рамках армяно-британского Стратегического диалога, в ходе которой стороны приняли совместное заявление.

Позднее Ереван посетил министр Соединенного королевства по делам Европы Лео Докерти, встретившийся с премьер-министром Николом Пашиняном, в конце ноября в столице Великобритании прошли 6-е армяно-британские оборонные стратегические консультации, по итогам которых стороны подписали программу сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы и, наконец, 8 декабря состоялся очередной контакт между Арменией и Великобританией, в котором участвовал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, прилетевший в Лондон после завершения официального визита в США. В британской столице Григорян встретился с Тимом Бароне, советником премьер-министра Соединенного королевства по национальной безопасности. «Мы подчеркнули стабильную динамику развития армяно-британских отношений, основанных на демократических ценностях, - написал Григорян на своей странице в Facebook. - Что является доказательством готовности обеих стран в максимальной мере реализовать существующие потенциал. Мы обменялись мыслями о ситуации в сфере безопасности, сложившейся в нашем регионе и вокруг Республики Армения. Я представил усилия нашей страны, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений и установление мира».

Отметим в этой связи, что эксперты оценивают заметную активизацию Великобритании в регионе Южного Кавказа, как часть «коллективной стратегии Запада по вытеснению России из региона». Как известно, до сих пор США и Франция, а также Европейский Союз были инициаторами армяно-азербайджанского мирного диалога в то время, как Великобритания, похоже, стояла в стороне и лишь наблюдала за всем происходящим. Однако за последние месяцы Лондон значительно активизировал контакты с Арменией. Артур Хачикян, доктор политологии Стэндфордского университета, прокомментировал для издания Armenia Today резкую активизацию контактов между Арменией и Великобританией. «Сто лет назад происходил аналогичный процесс, - отметил Хачикян. - К нам приезжали делегации из Англии и Америки. Но это не помешало Британии отступить, столкнув нас с Турцией, в результате чего Армению разделили между собой большевики и кемалисты». По словам эксперта, Армении в настоящее время не нужны аналогичные «комедии», делегации и протокольные церемонии. «Нам нужны конкретные ответы на следующие вопросы: готова ли Британия выразить свою позицию относительно армян из Карабаха, готова ли Лондон предоставить Армении военную помощь, а также стать гарантом ее безопасности и разместить в Армении свои военные силы?», – заявил Хачикян, добавив, что «происходящее сейчас является пиаром, который ни к чему не приведет». По словам политолога, Запад в настоящее время «ведет ту же игру, что и сто лет назад». И выразил мнение, что активизация Лондона на армянском треке происходит в рамках конфликта между Западом и Россией. При этом, по словам Хачикяна, Запад интересует не столько сама Армения, сколько ее территория.