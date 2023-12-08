Израиль огласил потери ХАМАС

Израильские военные уничтожили в ходе операции в секторе Газа "тысячи боевиков и сотни командиров" вооруженных формирований, связанных с палестинским движением ХАМАС. Такие данные привел министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Есть очень большие успехи против ХАМАС, и у этого есть очень явные проявления: тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, [уничтожены], и мы доберемся также до верхушки руководства этой организации", — заявил на встрече с военнослужащими министр, чьи слова приводит телеканал i24.

По словам Галанта, уничтожено также множество объектов инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа: "туннели, военная инфраструктура, склады боеприпасов". Кроме того, военные заполучили сотни компьютеров, из которых извлекли разведданные, добавил он. "Обещаю вам одну вещь: мы победим, другого варианта нет", — уверен глава Минобороны.