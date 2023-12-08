В ОАЭ надеются на мир между Азербайджаном и Арменией

Объединенные Арабские Эмираты приветствуют позитивный прогресс между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также недавние шаги, предпринятые в направлении миростроительства. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

МИД ОАЭ высоко оценивает меры доверия, согласованные между двумя странами, и выражает надежду на то, что эти инициативы способствуют укреплению стабильности и мира в регионе, что в свою очередь будет способствовать прогрессу народов Армении, Азербайджана и всего Кавказа.

Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркивает свою поддержку всех мер, направленных на укрепление региональной и международной безопасности и мира, которые были согласованы Арменией и Азербайджаном. Также выражается мнение, что эти действия будут способствовать устойчивому урегулированию конфликта, открывая новую эру конструктивного сотрудничества между странами.

В заявлении министерства подчеркивается важность построения мостов, сотрудничества и диалога для мирного разрешения конфликтов.