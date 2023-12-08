Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:22

Гениальная идея Николаса Мадуро взбодрить народ Венесуэлы перед президентскими выборами 2024 года и подогреть патриотические настроения не на шутку встревожила Латинскую Америку и соседей Венесуэлы. Провозглашенная аннексия региона Эссекибо, принадлежащего маленькой Гайане, вынуждает как-то реагировать, Бразилия даже подтянула свои войска к границе, но воевать никто откровенно не хочет. Многие указывают на сходство действий президента Венесуэлы с поведением Владимира Путина, который решил войти в историю России собирателем земель и вторгся в Украину. Скорей всего, если бы у Мадуро не было перед глазами этого дурного примера, он бы и не вспомнил об «исконной венесуэльской земле».

Резкий рывок гайанской экономики после того, как там на шельфе несколько лет назад началась добыча нефти, конечно, тоже послужил большим искушением для Венесуэлы, чьи экономические показатели удручают. Однако перспектива поправить хозяйственные дела за счет гайанской нефти выглядит сомнительной. Чего-чего, а нефти в самой Венесуэле больше, чем в любой другой стране мира, только нефтегазовый комплекс страны находится в страшно запущенном состоянии. С чего бы у них получилось лучше на украденной территории, большой вопрос. Наблюдатели обращают внимание еще на одно немаловажное, а, возможно, решающее обстоятельство. Дело в том, что регион Эссекибо, так приглянувшийся Мадуро, практически недоступен со стороны Венесуэлы: это зона непроходимых джунглей, гор и болот. Внутреннее сообщение осуществляется с помощью малой авиации и по сети речек, завязанных на реку Эссекибо, которая и дала имя региону. Река Эссекибо при этом контролируется Гайаной. Единственная мало-мальски приличная дорога, ведущая из Венесуэлы в Гайану, проходит через бразильскую территорию, а Бразилия уже возмутилась попыткой аннексии, так что свободного движения по этой дороге для венесуэльских военных не будет.