В Египте выбирают президента

В Египте начались всеобщие президентские выборы, которые продлятся в течение трех дней, — до 12 декабря включительно. Ожидается, что результаты голосования будут официально объявлены Национальной избирательной комиссией 18 декабря 2023 года.

В октябре потенциальный кандидат от оппозиции и глава партии "Ад-Дустур" Гамиля Исмаил отказалась участвовать в выборах. По сообщениям, после объявления о ее намерении баллотироваться последовали аресты десятков ее сторонников, что привело к ее решению снять свою кандидатуру. Этот шаг был сделан по рекомендации генеральной ассамблеи партии.

На пост президента Египта, помимо действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, претендуют еще три политика. Однако ни один из этих кандидатов не пользуется заметной поддержкой среди молодежи или других слоев населения.