ЕС не спешит передавать Украине российские активы

На следующей неделе Европейский Союз может одобрить предложение о распоряжении доходами от замороженных российских активов в связи с санкциями.

Однако, как сообщает Sky News, Украина вряд ли сможет воспользоваться этими средствами в ближайшее время из-за возникающих сомнений во Франции и Германии.

Согласно информации, ЕС заморозил активы на сумму примерно 21,5 млрд евро, а страны G7 арестовали дополнительные 300 млрд евро российского Центрального банка. Примерно 125 млрд евро из этих средств находятся в бельгийской компании Euroclear. Бельгия планирует собрать налоги в размере 2,3 млрд евро с этой суммы в 2023-2024 годах и перечислить их Украине.

Однако для применения этой схемы во всем ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов, и пока такие планы не включены в повестку дня, учитывая судебные риски, вопросы управления и критику со стороны Европейского центрального банка. Ожидается, что лидеры ЕС не утвердят этот проект на предстоящем саммите из-за озабоченности, которую выразили Германия и Франция, являющиеся ключевыми игроками в блоке.