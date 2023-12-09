Иран не пускает семью Махсы Амини во Францию

Родителям Амини и ее брату «не разрешили сесть на самолет, который должен был доставить их во Францию для получения премии Сахарова», сообщила адвокат семьи во Франции Ширин Ардакани агентству AFP.

По ее словам, семье запрещено покидать Иран, несмотря на наличие действующей визы, их паспорта конфискованы. Теперь награду от имени семьи примет адвокат Салех Никбахт, который уже находится в Париже.

Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти в Тегеране отрицают это. Смерть Амини вызвала по всему Ирану массовые акции протеста под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!», которые продолжались несколько месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.

Премия «За свободу мысли» учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2022 году премии был удостоен украинский народ.