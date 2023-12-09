В Германии предупредили, что нужно готовиться к войне

Однажды Германия может быть вынуждена вести оборонительную войну против России, считает генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Об этом сообщает Tagesschau.

Генинспектор считает, что возврата к временам, предшествовавшим широкомасштабному вторжению России в Украину, уже не будет. Германии придется свыкнуться с мыслью, «что однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну».

На вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после завершения войны в Украине, Бройер сказал, что другого выбора нет.

«Да. Точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя», — цитирует его немецкое издание.

Бройер признал, что Бундесвер в течение многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и сейчас недостаточно оснащен для «национальной и союзнической обороны». Он добавил, что есть «структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными».