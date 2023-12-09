Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:31

Маховик военного производства снова раскручивается. Гонка вооружений – вот с чем предстоит жить миру в ближайшие годы. На днях министр обороны США Ллойд Остин выступал на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. Говорил он много и интересно. В частности, о том, что цитирую, «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине наглядно продемонстрировал необходимость еще больше инвестировать в боеприпасы. По сравнению с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в боеприпасы».

Еще министр обороны США сказал о том, что в Америке «имеет место самая масштабная модернизация оборонной промышленной базы почти за 40 лет». Хотите – верьте, хотите – нет, но он совершенно точно обозначил тренд ближайших лет, вне зависимости от того, чем закончится, а скорее всего – на чем заморозится конфликт в Украине. Маховик военного производства что в России, что в странах НАТО вновь пришел в движение и будет только раскручиваться. Как сказал Остин, среди прочего, ракеты производятся в Аризоне, военные транспортные средств в штатах Висконсин и Индиана, артиллерийские снаряды в штатах Пенсильвания, Огайо и Техас. Соответственно, то же самое будет происходить и в России. Заявления Остина свидетельствуют о том, что на Западе с некоторым удивлением обнаружили, что их ВПК не в состоянии стабильно питать российско-украинский конфликт. В России эта констатация встречена с нескрываемым ликованием, хотя российский ВПК находится в той же самой, а местами – гораздо худшей, ситуации. Ведь если проблемы НАТО решаются наращиванием количественных показателей выпускаемой продукции, то России еще и придется преодолевать и технологическое отставание.

Но само по себе это сейчас и не важно, поскольку ошибались все – и в НАТО, и в Москве. И ошибались примерно в одну и ту же сторону. В России была «реформа Сердюкова», превратившая армию в инструмент проведения военно-полицейских операций, разрушившая систему подготовки офицерских кадров и массовой мобилизации, поскольку в новой концепции российской армии они были попросту не нужны. Но и на Западе было немногим лучше, поскольку там восторжествовала идея «конца истории» Френсиса Фукуямы. Причем, она подтверждалась реально происходящими процессами и событиями, а потому ее истинность не вызывала сомнений. В итоге у НАТО осталась одна полноценная армия – армия США. Все остальные союзники оставили у себя все те же военно-полицейские силы, способные вести вооруженную борьбу с иррегулярным противником в зонах своей ответственности.