Над Красным морем сбили беспилотники хуситов

Французский многоцелевой корабль сбил два беспилотника в небе над акваторией Красного моря со стороны Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на Главный штаб Вооруженных сил Франции.

«...Фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена», — говорится в сообщении.

Один БПЛА был сбит около 23:30 мск 9 декабря, второй — около 01:30 мск 10 декабря. Оба дрона удалось перехватить примерно в 110 км от берегов Йемена.