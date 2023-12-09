Почему Запад обеспокоен возможной победой Трампа
Победа экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО. Такое мнение выражено в статье газеты The New York Times.
По ее сведениям, среди дипломатов, а также в правительствах стран НАТО «растет тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход с [европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса».
«В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что США выйдут из НАТО», — приводит издание слова бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса.
Между тем, пояснили эксперты The New York Times, в законодательстве США предусмотрено, что Конгресс должен одобрить вступление в НАТО. Но нигде не указано, какова процедура выхода из этой организации.
Дональд Трамп, если захочет вывести США из НАТО, может подписать соответствующий указ, пишут авторы издания. Против этого решения будут серьезные судебные иски, Конгресс будет протестовать, но судебные разбирательства займут определенное время.
Чтобы представитель Республиканской партии не смог принять такое единоличное решение, Конгресс решил поддержать Закон о разрешении на национальную оборону. Если его примут, то смогут защитить членство США в НАТО. Однако всех проблем это не решит.
Пока что риторика Трампа сосредоточена исключительно на внутренних интересах США, напомнили в NYT позицию политика.
«Моим наивысшим приоритетом всегда была и будет оставаться Америка. На первом месте — защита нашей собственной страны, наших собственных границ, наших собственных ценностей и наших собственных людей, включая их рабочие места и благополучие», — говорил Трамп в предвыборных заявлениях.