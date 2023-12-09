Почему Запад обеспокоен возможной победой Трампа

Победа экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО. Такое мнение выражено в статье газеты The New York Times.

По ее сведениям, среди дипломатов, а также в правительствах стран НАТО «растет тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход с [европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса».

«В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что США выйдут из НАТО», — приводит издание слова бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса.