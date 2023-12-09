Отдел информации 10:45

Атака движения ХАМАС на Израиль за один день сделала то, что президент РФ Владимир Путин не смог сделать в течение двух лет — заставила Запад забыть об Украине. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, он не верит, что нападение ХАМАС на Израиль «было случайным».

«Иран и Россия, несомненно, являются сильными союзниками. Они единственные реальные союзники друг у друга, поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что эта атака произошла именно тогда, когда она произошла, и что Россия извлекает из нее огромную выгоду». Ходжес указал на тот факт, что «поддержка Украины ослабевает даже в моей стране, в США есть разногласия по поводу поддержки… Это подарок Кремлю, в Москве убеждены, что все, что им нужно сделать, это просто продолжать держаться, пока у Запада не закончится желание помогать». Ходжес поблагодарил Deutsche Welle за освещение войны в Украине, так как «не слышал, чтобы в новостях за последние несколько недель хоть кто-то говорил об Украине. «Это борьба за выживание Украины. Но дело не только в Украине. Речь идет о европейской безопасности и благополучии. И американское благополучие зависит от успеха Украины в борьбе с Россией», - говорит американский генерал. Ходжес считает, что «инфляция, с которой мы имеем дело, перебои с поставками продовольствия и энергоносителей - все из-за нападения России на Украину. И если мы серьезно относимся к этим вопросам, к защите мирового порядка, основанного на принципах, которые, как мы утверждаем, мы ценим, тогда нужно помочь Украине победить. Это касается нас всех».

Генерал Ходжес также в интервью упомянул Китай, который «наблюдает за происходящим. Китайцы хотят понять, хватит ли у нас (Запада – ред.) политической воли, промышленного потенциала и военных возможностей, чтобы остановить Россию, остановить Иран и сдержать Китай». Главной причиной неудач украинской армии Ходжес считает непредоставление Западом Украине возможностей, необходимых для того, чтобы сделать Крым, наиболее важную часть оккупированной территории, непригодным для российских войск: «Украинцы уже доказали эту концепцию с помощью всего лишь трех атак тремя британскими крылатыми ракетами: Черноморский флот России стал выводить войска из Севастополя. Представьте, что бы случилось, если бы у них было 50 или 75 американских штурмовиков или немецких ракет Taurus? Если бы у них были дальнобойные высокоточные средства для нанесения ударов по российским штабам и логистике, то на Земле сложилось бы совсем иная ситуация». «Причины застоя в том, что Запад во главе с США и Германией не выполняет обязательств помочь Украине победить. И эта кровь будет на наших руках, если все затянется надолго… Это плохие новости не только для Украины, но и для всех нас», - считает военный. По мнению Ходжеса, «неудивительно, что Владимир Путин объявил о том, что собирается баллотироваться в президенты. Единственный вопрос, который остается открытым, - это то, насколько велика будет его победа».