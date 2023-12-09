Как пишет Bloomberg, разногласия в восточноевропейской группе были решены после того, как заявка Баку была поддержана Москвой. По данным агентства, Россия выступала против проведения конференции в Болгарии.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил, что странам Восточной Европы удалось достичь «общего консенсуса». «Мы очень благодарны всем странам, в частности Восточноевропейской группе и ОАЭ, принимающим COP28, за их поддержку», — сказал он на конференции COP28 в Дубае.

Вопрос о том, кто примет COP29, обсуждался две недели. В 2024 году конференцию в рамках ротации должна принять одна из стран Восточной Европы. Однако стороны не могли согласовать решение. На место принимающей страны была предложена Болгария, но Россия, как утверждает Bloomberg, заявляла о намерении заблокировать любую заявку члена Евросоюза «из-за поддержки блоком Украины». Публично таких заявлений со стороны Москвы не было.

Аппарат главы российской делегации и спецпредставителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева сообщил ТАСС о поддержке решения. Он отметил, что конференция впервые пройдет на Кавказе и впервые в восточноевропейской стране, не входящей в Евросоюз. «Мы удовлетворены исходом и тем, что в Восточноевропейской группе сложился консенсус относительно кандидатуры Азербайджана», — сказал член российской делегации (его имя не приводится).

Болгария ранее добровольно отозвала заявку на проведение конференции. Армения также сняла свою кандидатуру в пользу Баку на фоне переговоров о мирном соглашении.