Взрыв в квартире в апшеронском поселке

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в квартире в поселке Джейранбатан Апшеронского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по указанному адресу были направлены подразделения Апшеронской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что взрыв, не приведший к возгоранию, произошел на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 47 кв. м на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, предположительно, из-за утечки газа. При взрыве пострадала хозяйка квартиры Ибадова Людмила Викторовна, 1953 года рождения.

Проводится расследование.