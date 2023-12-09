Сотрудники военной полиции 102-й российской базы, расположенной в Гюмри, задержали гражданина России Дмитрия Седракова, проживавшего в этом городе. Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на главу отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре Артура Сакунца.

По словам Сакунца, он узнал о Седракове от российских правозащитников, к которым обратилась жена задержанного, на базе также подтвердили задержание.

Сакунц выяснил, что Дмитрий Седраков служил в российской армии по контракту, однако после вторжения в Украину уехал в Армению. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело, мужчину держат на военной базе.

В сообщении Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре говорится, что в отношении Седракова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации или военного положения).

По словам Сакунца, задержание Седракова незаконно и является «атакой на правовую систему Армении». Правозащитник обратился в Генпрокуратуру страны.