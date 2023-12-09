Болгарию признали «несчастной» страной Евросоюза
Австрия в 2022 году признана самой счастливой страной в ЕС, следует из данных Евростата. Самой несчастной снова стала Болгария.
Индекс удовлетворенности жизнью в Австрии составил 7,9 из 10. Далее следуют Польша, Финляндия и Румыния — у них 7,7.
Самый низкий показатель у Болгарии. Она единственная страна Евросоюза, индекс удовлетворенности в которой ниже 6 — 5,6.
В целом граждане ЕС вполне удовлетворены своей жизнью (7,1 из 10). Италия, Испания и Франция, одни из крупнейших экономик ЕС, имеют средний показатель — 7,1. Германия оказалась одной из самых несчастных стран, опережая лишь Болгарию (6,5 против 7,1 в 2021 году).
Согласно Всемирному докладу счастья ООН, в пятерку самых счастливых стран в прошлом году вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Финляндия пятый год подряд возглавляет список.