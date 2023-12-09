Болгарию признали «несчастной» страной Евросоюза

Австрия в 2022 году признана самой счастливой страной в ЕС, следует из данных Евростата. Самой несчастной снова стала Болгария.

Индекс удовлетворенности жизнью в Австрии составил 7,9 из 10. Далее следуют Польша, Финляндия и Румыния — у них 7,7.