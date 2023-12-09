Дети Берлускони продают виллы, где бывал Путин

На этой вилле в 2010 году Берлускони принимал Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра России. Это дом XVIII века недалеко от коммуны Лезмо в провинции Монца-э-Брианца. Вилла принадлежит медиахолдингу Fininvest.

Также речь может идти о продаже виллы Чертоза на Сардинии, на ней также несколько раз гостил Путин — в 2003 и 2008 годах. Ее стоимость оценивается в €250–300 млн, ею владеет компания Idra.

Берлускони умер 12 июня 2023 года на 87-м году жизни, у него была лейкемия. Издание Corriere della Sera оценило наследство политика в сумму около €4 млрд. По данным Forbes, состояние экс-премьера составляло $6,9 млрд (примерно €6,5 млрд). Берлускони владел Fininvest, несколькими виллами, яхтами, самолетами. Путин отмечал, что для него Берлускони «был дорогим человеком, настоящим другом», мудростью которого он восхищался.

La Repubblica писала, что наследники Берлускони хотят уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин и статуй — она не имеет художественной ценности. Большинство — это изображения обнаженных женщин или Девы Марии. По словам замминистра культуры, искусствовед и близкий друг Берлускони Витторио Згарби, Берлускони приобретал их из-за многочисленных «бессонных ночей» с 2018 года и потратил на это €20 млн.