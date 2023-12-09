Что ожидает Украину в новом году: прогнозы «сценариста» Арестовича

В 2024 году война в Украине может пойти по одному из трех сценариев, заявил Rzeczpospolita бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович.

Первый вариант предполагает, по словам Арестовича, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев, что для Украины означало бы «не война, но и не мир». Режим прекращения огня в таком случае иногда бы нарушался. Многие возвратившиеся домой военнослужащие ощутят на себе проблемы в экономике страны, столкнутся с безработицей, подсчитают соседей, которые не уходили на фронт: «Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный».

При втором варианте, как он считает, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта: «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных».

Третий вариант Арестович обозначил как «сказочный, из области фантастики»: «Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году».

Арестович выступил за проведение выборов, несмотря на запрет электорального процесса при военном положении. Он уверен, что «Зеленский может все» в этом вопросе, поскольку его партия «Слуга народа» контролирует Верховную раду и в силах добиться изменения Основного закона, либо президент может на время голосования приостановить военное положение, введя режим чрезвычайной ситуации, а украинцы бы проголосовали через специальный электронный сервис.

Он напомнил, что президент США Авраам Линкольн провел выборы, когда шла Гражданская война.

Арестович предложил относиться к Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областям так же, как Южная Корея к территориям Северной, либо как когда-то ФРГ к ГДР. По его мнению, Киеву надо «признать, что мы не отдадим свои территории, но на данном этапе мы не готовы вернуть их военным путем», и нарастить военное сотрудничество с западными странами, чтобы «не допустить великой войны», если Россия продолжит наступать.