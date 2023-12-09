Исламские страны подготовили мирный план по Газе подробности
Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила турецкая газета The Star.
По данным издания, группа уже представила план из 11 пунктов постоянным членам Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал план министрам иностранных дел Великобритании, Китая, России и Франции, а также госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Вашингтоне 8 декабря.
В плане отмечается, что временное перемирие в секторе Газа, которое началось 24 ноября и завершилось 1 декабря, не помогло урегулировать конфликт. Авторы инициативы в первом пункте документа подчеркнули, что в регионе нужно «как можно скорее» объявить полное прекращение огня «для прекращения кровопролития».
Также говорится об «острой необходимости» бесперебойной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа: «Насущные потребности системы здравоохранения должны быть немедленно удовлетворены». Кроме того, следует прекратить «насильственные перемещения» гражданских лиц и помочь всем беженцам вернуться домой.
По мнению авторов инициативы, после полного прекращения огня нужно начать «процесс урегулирования» в рамках ООН и в итоге создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также необходимо обсудить механизмы, с помощью которых можно обеспечить «постоянный мир в Палестине».
«Израиль не может обеспечить безопасность своих граждан, проливая еще больше крови. Безопасность Израиля возможна только путем заключения мира с Палестиной», — говорится в документе.
Авторы документа призвали международное сообщество «дистанцироваться от беззаконной позиции Израиля, которая попирает человеческие ценности», и «использовать все свое влияние, чтобы остановить нападения и заключить мир с палестинцами».
Государства, не осудившие действия Израиля, «становятся соучастниками совершенного преступления», утверждается в плане. «Молчание некоторых стран перед лицом этой ситуации подорвало доверие к международной системе и международному праву», — считают авторы, предупредив, что продолжение боевых действий усиливает напряжение между людьми, приводит к росту антиисламских и антисемитских настроений, а также увеличивает риск расширения конфликта на весь Ближний Восток.