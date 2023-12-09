По данным издания, группа уже представила план из 11 пунктов постоянным членам Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал план министрам иностранных дел Великобритании, Китая, России и Франции, а также госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Вашингтоне 8 декабря.

В плане отмечается, что временное перемирие в секторе Газа, которое началось 24 ноября и завершилось 1 декабря, не помогло урегулировать конфликт. Авторы инициативы в первом пункте документа подчеркнули, что в регионе нужно «как можно скорее» объявить полное прекращение огня «для прекращения кровопролития».

Также говорится об «острой необходимости» бесперебойной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа: «Насущные потребности системы здравоохранения должны быть немедленно удовлетворены». Кроме того, следует прекратить «насильственные перемещения» гражданских лиц и помочь всем беженцам вернуться домой.

По мнению авторов инициативы, после полного прекращения огня нужно начать «процесс урегулирования» в рамках ООН и в итоге создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также необходимо обсудить механизмы, с помощью которых можно обеспечить «постоянный мир в Палестине».

«Израиль не может обеспечить безопасность своих граждан, проливая еще больше крови. Безопасность Израиля возможна только путем заключения мира с Палестиной», — говорится в документе.

Авторы документа призвали международное сообщество «дистанцироваться от беззаконной позиции Израиля, которая попирает человеческие ценности», и «использовать все свое влияние, чтобы остановить нападения и заключить мир с палестинцами».

Государства, не осудившие действия Израиля, «становятся соучастниками совершенного преступления», утверждается в плане. «Молчание некоторых стран перед лицом этой ситуации подорвало доверие к международной системе и международному праву», — считают авторы, предупредив, что продолжение боевых действий усиливает напряжение между людьми, приводит к росту антиисламских и антисемитских настроений, а также увеличивает риск расширения конфликта на весь Ближний Восток.