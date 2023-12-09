Российские яйца повели себя как последние иноагенты и экстремисты горячая тема
Российские Z-патриоты после выдвижения Владимира Путина на выборы президента произносят здравицы. «Россия спасена, теперь то уж точно все будет хорошо, а где-то и вовсе замечательно».
И только куриные яйца мало того, что не разделили этого восторга, охватившего страну, так еще и ответили на судьбоносную новость возмутительным демаршем. В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно.
Сначала они догнали по цене своих американских коллег - десяток яиц категории С1 марки «Красная Цена» в торговой сети «Пятерочка» начинается от 115 рублей ($1,25 или 12,5 центов за штуку), а в сети американских магазинов Lidl 12 штук сегодня стоит $1,35 (11,2 цента за яйцо). А потом и вовсе начали продаваться поштучно.
Начав с малой родины российского спикера Вячеслава Володина, Саратова, где за дешевым поштучным яйцом выстроились очереди. В которых народ, консолидируясь вокруг президента, возможно, ругал Байдена и вспоминал добрым словом Обаму, при котором яйца были несравнимо дешевле. То же самое происходило и в Оренбурге, и в Новосибирске, и много еще где. Словом, российские яйца повели себя как последние иноагенты, если не сказать хуже – экстремисты.
За последние месяцы это уже четвертый самопроизвольный кризис в российской экономике. Сначала поползли цены на топливо, затем взвился орлом доллар, вслед за ним гордой синей птицей устремилась курятина, а вот теперь эстафету подхватили яйца, заставляя правительство и Кремль разруливать ситуацию в «ручном режиме».
Правда, с ростом цен на курятину Кремль справился достаточно быстро – душевно попросил региональные власти и производителей нарастить производство куриного мяса. Не объяснив при этом, на какие деньги это делать. Власти на местах взяли под козырек и пустили под нож кур-несушек. На какое-то время это помогло, но теперь возник дефицит яиц.
Но Кремль не намерен сдаваться и теперь требует нарастить производство яйца. Технически это возможно, но только одним способом - изъять эти яйца из поставок в инкубаторы. Что, в свою очередь, обернется дефицитом куриного мяса чуть позже. Такой вот замкнутый круг, но другого способа столь стремительного повышения показателей нет.
В основе сложившейся ситуации – полный провал программы импортозамещения. Отечественной отрасли птицеводства у России нет. Оборудование и инкубаторы на российских птицефабриках сплошь немецкого и голландского производства, сырье для производства куриных кормов оттуда же. И у Китая не купить, не производят они такого, предпочитая закупаться на Западе.
А вопреки мнению заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства Виктории Абрамченко – которая, несмотря на то, что закончила Красноярский государственный аграрный университет, в сельском хозяйстве ни дня не работала и кур видела только на учебных плакатах – эту самую курочку вырастить дело совершенно небыстрое.
Необходимо сначала создать новые площадки для выращивания родительских стад, построить необходимую инфраструктуру по производству кормов, инкубации яиц, переработки птицы, утилизации отходов, затем заселить новые племенные стада и только после достижения ими возраста яйценоскости получать и инкубировать яйцо для выращивания птенцов во взрослую птицу. Только оформление проектной документации и получение соответствующих согласований займет полтора – два года. Не говоря уже о других необходимых технических мероприятиях вроде подключения к воде и электроэнергии, которые и недешевы, и непросты.
Так что остается только задать яйцам вопрос: «Как вы могли так поступить в ответственный момент? Вы не патриоты, вы – иноагенты и экстремисты». Впрочем, их спрашивать столь же бесполезно, как и Кремль. Ведь он за враждебное поведение яиц ответственности не несет. Как и за все остальное.