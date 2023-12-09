Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:19

Российские Z-патриоты после выдвижения Владимира Путина на выборы президента произносят здравицы. «Россия спасена, теперь то уж точно все будет хорошо, а где-то и вовсе замечательно». И только куриные яйца мало того, что не разделили этого восторга, охватившего страну, так еще и ответили на судьбоносную новость возмутительным демаршем. В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно.

Сначала они догнали по цене своих американских коллег - десяток яиц категории С1 марки «Красная Цена» в торговой сети «Пятерочка» начинается от 115 рублей ($1,25 или 12,5 центов за штуку), а в сети американских магазинов Lidl 12 штук сегодня стоит $1,35 (11,2 цента за яйцо). А потом и вовсе начали продаваться поштучно. Начав с малой родины российского спикера Вячеслава Володина, Саратова, где за дешевым поштучным яйцом выстроились очереди. В которых народ, консолидируясь вокруг президента, возможно, ругал Байдена и вспоминал добрым словом Обаму, при котором яйца были несравнимо дешевле. То же самое происходило и в Оренбурге, и в Новосибирске, и много еще где. Словом, российские яйца повели себя как последние иноагенты, если не сказать хуже – экстремисты. За последние месяцы это уже четвертый самопроизвольный кризис в российской экономике. Сначала поползли цены на топливо, затем взвился орлом доллар, вслед за ним гордой синей птицей устремилась курятина, а вот теперь эстафету подхватили яйца, заставляя правительство и Кремль разруливать ситуацию в «ручном режиме».

Правда, с ростом цен на курятину Кремль справился достаточно быстро – душевно попросил региональные власти и производителей нарастить производство куриного мяса. Не объяснив при этом, на какие деньги это делать. Власти на местах взяли под козырек и пустили под нож кур-несушек. На какое-то время это помогло, но теперь возник дефицит яиц. Но Кремль не намерен сдаваться и теперь требует нарастить производство яйца. Технически это возможно, но только одним способом - изъять эти яйца из поставок в инкубаторы. Что, в свою очередь, обернется дефицитом куриного мяса чуть позже. Такой вот замкнутый круг, но другого способа столь стремительного повышения показателей нет. В основе сложившейся ситуации – полный провал программы импортозамещения. Отечественной отрасли птицеводства у России нет. Оборудование и инкубаторы на российских птицефабриках сплошь немецкого и голландского производства, сырье для производства куриных кормов оттуда же. И у Китая не купить, не производят они такого, предпочитая закупаться на Западе.