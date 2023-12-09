В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

В провинции Южный Хорасан на востоке Ирана горит нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, инцидент произошел на НПЗ в особой экономической зоне «Бирдженд». Один из резервуаров для конденсата загорелся. На место направили три пожарные бригады и команды спасателей. Экстренные службы взяли пожар под контроль.

Информации о причинах возгорания агентство не привело.