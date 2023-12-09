Путин: Власти Украины «оборзели совсем»

Власти Украины проявили «наглость», не включив русских в перечень коренных наций страны, заявил президент Владимир Путин.

Фрагмент его беседы с российскими военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.



«Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, по-народному — оборзели совсем?» — заявил Путин.