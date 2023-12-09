В Израиле назвали сроки окончания боев в Газе

Интенсивные бои против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе.

По его данным, после двухмесячного периода интенсивных боев договоренностей о прекращении огня в Газе не предполагается, а локальные операции на территории сектора будут проводиться израильскими армейскими подразделениями, которые останутся внутри палестинского анклава.

По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение этих двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению похищенных радикалами 7 октября и удерживаемых в секторе заложников.

Радиостанция указывает, что в какой-то момент в течение предстоящих двух месяцев Израиль позволит некоторым жителям сектора Газа вернуться в свои дома, так как «это является требованием США», а также совпадает с «оперативной необходимостью».