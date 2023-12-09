Ильхам Алиев: «Азербайджан — надежный партнер» фото; видео; обновлено 14:20

Поставки азербайджанского газа Европу в 2023 году составят около 12 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия - Болгария.

«В 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 миллиардов кубометров, в этом году он достигнет около 12 миллиардов кубометров»,  заявил президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что это составляет 50 процентов от общего экспорта азербайджанского газа, глава государства сказал: «К 2027 году объем газа, поставляемого в Европу, должен удвоиться, и мы уверенно идем к этой цели».

Президент Алиев также сказал, что «энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии».

«Нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан, Баку - Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор  это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы»,  отметил глава государства.

Ильхам Алиев в своем выступлении также указал что «Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу».

«Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества»,  добавил глава государства.

* * * 13:37

В сербском городе Ниш проходит церемония открытия газового интерконнектора Сербия - Болгария. В церемонии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Сербия Александар Вучич и президент Республики Болгария Румен Радев.

Глава азербайджанского государства выступил на мероприятии.

* * * 13:10

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Сербии Александара Вучича 10 декабря прибыл с рабочим визитом в Сербию.

В аэропорту Константин Великий города Ниш в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретили заместитель премьер-министра Сербии, министр финансов Синиша Мали и другие официальные лица.