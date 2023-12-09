«В 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 миллиардов кубометров, в этом году он достигнет около 12 миллиардов кубометров», — заявил президент Ильхам Алиев .

Поставки азербайджанского газа Европу в 2023 году составят около 12 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия - Болгария.

Подчеркнув, что это составляет 50 процентов от общего экспорта азербайджанского газа, глава государства сказал: «К 2027 году объем газа, поставляемого в Европу, должен удвоиться, и мы уверенно идем к этой цели».

Президент Алиев также сказал, что «энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии».

«Нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан, Баку - Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор — это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы», — отметил глава государства.

Ильхам Алиев в своем выступлении также указал что «Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу».

«Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества», — добавил глава государства.