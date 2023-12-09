В числе ударов, совершенных за ночь, – лагерь ХАМАС в Хан-Юнисе и несколько туннельных шахт в этом районе, говорится в отчете израильской армии.

За прошедший день по объектам ХАМАС в секторе Газа было нанесено 250 авиаударов. Одновременно армия Израиля продолжала сражаться с боевиками на земле, сообщила утром в воскресенье, 10 декабря, Армия обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, за последние несколько часов наземные силы провели рейд по объектам ХАМАС в Газе, в результате которого обнаружено и уничтожено, по их словам, большое количество оружия и шахт туннелей, убиты боевики, планировавшие напасть на израильские войска.

Прошедшей ночью истребитель нанес удар по объекту связи ХАМАС рядом с мечетью на юге Газы, сообщает израильское командование. Тем временем элитное подразделение «Эгоз» в течение последнего дня наносило удары по шахтам тоннелей в районе Хан-Юниса, используя управляемые боеприпасы. По данным ЦАХАЛ, подразделение также обнаружило с помощью беспилотника ячейку ХАМАС и уничтожило ее оперативников.

Боевые действия продолжались и в северной части анклава: в Шеджайе военнослужащие 188-й бронетанковой бригады совершили рейд на командный пункт ХАМАС, обнаружив оружие, используемое боевиками, включая автоматы, гранаты, пусковые установки противотанковых ракет и другое оборудование, говорится в сводке ЦАХАЛ.