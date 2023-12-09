Путин считает, что Запад никогда не сможет «раздавить Россию»

Запад пытался «оттеснить, ослабить и в конечном итоге раздавить Россию», но у него это « никогда не получится » , заявил президент РФ Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Попытка оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном итоге раздавить. Ничего не получится у них, никогда», - считает российский лидер.

По его словам, после заключения минских соглашений в 2014 году Украина и Запад заверяли в готовности их выполнять: «Стремились к этому? Хрена с два! Публично же сказали и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции: «А мы и не думали выполнять, подписали только для того, чтобы Украину подготовить к боевым действиям».

Президент РФ также заявил, что Запад готов сотрудничать с кем угодно, если это поможет «навредить России».

По словам Путина, будущее России зависит от «боевой работы участников спецоперации».