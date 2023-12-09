Удивительный артефакт обнаружили турецкие ученые
Группа ученых из Турции во время раскопок в древнем городе Стратоникея обнаружила удивительный артефакт - статую Танцующей музы. Возраст находки - более 2 тысяч лет. Об этом сообщает новостной портал Arkeonnews.
На месте, где находился античный город, сейчас расположено Эскихисар в провинции Мугла. Общая площадь местности составляет семь квадратных километров.
2 bin 175 yıl sonra yeniden merhaba 🤎— Stratonikeia ve Lagina Kazısı (@_Stratonikeia_) December 7, 2023
Ben, Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden dans eden musa (mousa) heykeli, Stratonikeia Antik Kenti’nde yaklaşık 2 bin 175 yıl sonra çalışkan arkeologlar ve restoratörler tarafından yeniden gün ışığına kavuşturuldum.@TCKulturTurizm pic.twitter.com/9S4S66Ibm4
По информации издания, произведение искусства было обнаружено внутри фригидария римской бани. Однако голова и руки скульптуры отсутствовали.
Считается, что Танцующие музы были созданы Филиском, известным скульптором II в. до н.э. По всей Анатолии и Греции существуют многочисленные репродукции этого произведения римского периода, однако недавно найденная статуя из Стратоникеи является единственной его аутентичной работой эллинистической эпохи.