Удивительный артефакт обнаружили турецкие ученые

Группа ученых из Турции во время раскопок в древнем городе Стратоникея обнаружила удивительный артефакт - статую Танцующей музы. Возраст находки - более 2 тысяч лет. Об этом сообщает новостной портал Arkeonnews.

На месте, где находился античный город, сейчас расположено Эскихисар в провинции Мугла. Общая площадь местности составляет семь квадратных километров.