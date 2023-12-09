Удивительный артефакт обнаружили турецкие ученые

Группа ученых из Турции во время раскопок в древнем городе Стратоникея обнаружила удивительный артефакт - статую Танцующей музы. Возраст находки - более 2 тысяч лет. Об этом сообщает новостной портал Arkeonnews.

На месте, где находился античный город, сейчас расположено Эскихисар в провинции Мугла. Общая площадь местности составляет семь квадратных километров.

По информации издания, произведение искусства было обнаружено внутри фригидария римской бани. Однако голова и руки скульптуры отсутствовали.

Считается, что Танцующие музы были созданы Филиском, известным скульптором II в. до н.э. По всей Анатолии и Греции существуют многочисленные репродукции этого произведения римского периода, однако недавно найденная статуя из Стратоникеи является единственной его аутентичной работой эллинистической эпохи.