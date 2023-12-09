Ильхам Алиев заявил, каким видит будущее Азербайджана

Сербия, Болгария и другие страны, входящие в Группу восточноевропейских государств, поддержали кандидатуру Азербайджана, дали разрешение на проведение конференции COP29 в Азербайджане в Баку. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия - Болгария.

«Это еще один пример нашей дружбы и в то же время свидетельство того, что, несмотря на наличие в Азербайджане богатых нефтегазовых ресурсов, мы видим свое будущее в производстве и экспорте чистой «зеленой» энергии. Я уверен, что наступит день, и аналогичная церемония будет проведена в связи с проектами в области «зеленой» энергии», - отметил глава государства.