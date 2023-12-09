Иранцы готовили нападения на израильтян на Кипре?

На Кипре задержали двух иранцев по подозрению в планировании нападений на граждан Израиля, проживающих на Кипре, сообщает Reuters со ссылкой на газету Kathimerini.

Предположительно, задержанные начали собирать разведданные об объектах нападения. Газета добавила, что иранцы контактировали с человеком, связанным с Корпусом стражей исламской революции.

Высокопоставленный кипрский чиновник отказался что-либо комментировать Reuters, сославшись на политику по вопросам национальной безопасности.

Агентству не удалось узнать подробности.