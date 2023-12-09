Путин заявил, что у Украины «нет будущего»

Украина не производит ничего своего, у нее нет будущего, в то время как у России есть. Так считает президент РФ Владимир Путин.

«У них иссякает [все], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», - цитирует ТАСС Путина.

Президент РФ также сказал, что оборонная промышленность России «набирает обороты», начала «производить в разы больше».

«Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», - сказал Путин, отметив, что даже с учетом этого «еще не всего хватает».