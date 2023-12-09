Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным военные действия с ХАМАС в секторе Газа и ситуацию в регионе, а также выразил недовольство позицией представителей РФ в ООН. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня (10 декабря) разговор с президентом России Владимиром Путиным о войне с ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля», - цитирует ТАСС сообщение.

Нетаньяху также выразил недовольство сотрудничеством между Россией и Ираном. «…Премьер-министр Нетаньяху резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном», - говорится в сообщении.

При этом Нетаньяху выразил признательность за усилия по освобождению из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство: «Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех похищенных».